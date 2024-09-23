إعلان نتيجة جراحة تير شتيجن والكشف عن مدة غيابه

خضع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، لعملية جراحية، مساء اليوم الاثنين، لعلاج تمزق كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى.

وأعلنت الخدمات الطبية للنادي الإسباني أن الحارس الألماني خضع لجراحة "مرضية" أجراها الدكتور جوان كارليس مونلاو - المتخصص في هذا النوع من الإصابات، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في مستشفى برشلونة.

مدة غياب تير شتيجن

وسيبدأ تير شتيجن، الذي خضع بالفعل لعملية جراحية في نفس الوتر في مناسبتين قبل 4 مواسم، فترة تعافي طويلة قد تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، مما يعني أنه سيودع ما تبقى من الموسم.

وتعرض الحارس الألماني للإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة فياريال في الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد (1-5).

واضطر تير شتيجن لمغادرة الملعب على "محفة" قبل نهاية الشوط الأول بعد لعبة حاول فيها الإمساك بكرة هوائية وسقط بشكل سيئ.

وشارك القائد في جميع المباريات الرسمية هذا الموسم: 6 في الدوري الإسباني ومباراة دوري أبطال أوروبا ضد موناكو.

ومع مشاركته أساسيا ضد فياريال، أصبح ثالث حارس مرمى في تاريخ برشلونة بأكبر عدد من المباريات في الليجا (289)، متجاوزا أنطوني راماليتس.