الحصيلة الأولية للمصابين في حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت الحصيلة الأولية لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر، أن الحريق أسفر عن 5 حالات اختناق حتى الآن، ويتلقي المصابين الإسعافات الأولية بموقع البلاغ.

ومن بين المصابين أحمد رفعت ٣٤ سنة وفتحي رمضان ٣٧ سنة وهما من العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي وحالتهما مستقرة.

كشفت المعاينة الأولية لحريق مدينة الإنتاج الإعلامى أن الحريق اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.