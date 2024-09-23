وزير التموين: إنشاء منافذ تموينية وتشغيل مخابز مدعمة جديدة بالشروق

استقبل، اليوم الإثنين، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيد جلال رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، واللواء عبدالرحيم حسان وكيل المجلس، والمهندس محمد شوقى رئيس لجنة التموين بالمجلس، ونيفين الحسينى عضو مجلس الأمناء.

وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع إلى كافة مطالب وفد مجلس أمناء مدينة الشروق، مؤكدا على اهتمامه الدائم بتقديم كافة الخدمات التموينية المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه وزير التموين بإعداد دراسة كاملة لزيادة وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لقاطني المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، سواء التوسع في إنشاء منافذ تموينية، وكذلك دراسة تشغيل مخابز مدعمة جديدة ودراسة زيادة حصص المدينة من الدقيق المدعم وفقًا للاحتياجات الفعلية، اضافة إلى التأكيد علي وفرة وجودة السلع المطروحة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتحركة.