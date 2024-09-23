شغلوا مهرجانات في طابور الصباح، إحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق (مستند)

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تحويل مدير مدرسة الرسمية لغات بقرية طليا التابعة لمركز أشمون للتحقيق الفورى اليوم الإثنين.

جاء ذلك الإجراء على خلفية إذاعة أغانى مهرجانات خلال طابور الصباح اليوم فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد.

استجابة لأولياء الأمور، بدء هدم مدرسة نجع المساعيد بالمنوفية

على جانب آخر بدأت اليوم إجراءات هدم مدرسة نجع المساعيد للتعليم الأساسى التابعة لإدارة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بعد شكوى أولياء الأمور من غلقها لمدة عام للإحلال والتجديد دون أن يتم التنفيذ.

وبدأ المقاول المُسند إليه عملية الهدم إزالة السقف المكون من الخشب أولًا تمهيدًا لإزالة الجدران وإعادة بنائها من جديد مرة أخرى.

تعليم المنوفية يعلق على تجمع أولياء الأمور وأبنائهم فى مدرسة المساعيد

وعلق مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على رفض أولياء أمور منطقة المساعيد بمركز السادات، بنقل أبنائهم لمدرسة أخرى كفترة مسائية وتواجدهم داخل فناء المدرسة القديمة تزامنا مع اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.

وقال المصدر فى تصريحات لـ "فيتو": أن المدرسة تتبع جغرافيًا مركز بدر التابع لمحافظة البحيرة لكنها تتبع فنيًا محافظة المنوفية، لافتًا إلى أن المدرسة صدر بحقها قرار إحلال وتجديد منذ شهر فبراير الماضى لكن هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة لم تبدأ فى العمل منذ ذلك التاريخ.

وأكد المصدر أن الطلاب تم نقلهم لمدرسة أخرى تبعد عنهم مسافة 2 كيلو متر فقط وحدث ذلك منذ الترم الثانى للعام الدراسى الماضى، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والإتفاق على البدء بإحلال وتجديد المدرسة خلال هذا الأسبوع.

رفضوا نقل أبنائهم وتجمعوا فى مدرستهم القديمة بالمنوفية

وكان العشرات من أهالي طلاب قرية نجع المساعيد، التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، تجمعوا داخل مدرسة أبنائهم القديمة (نجع المساعيد للتعليم الأساسى) في أول أيام العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك للمطالبة بعودة أبنائهم إلى المدرسة، بعد صدور قرار بإغلاقها منذ عام ونصف، وتوزيعهم على إحدى المدارس الأخرى التي تبعد حوالي 7 كم، مما يضطر الطلاب لعبور طريق سريع في الاتجاهين.

المدرسة مغلقة منذ عام ونصف العام

وقال أحد أولياء الأمور، إن المدرسة أُغلقت منذ حوالي عام ونصف لهدمها وإعادة بنائها، نظرًا لكونها مدرسة قديمة تحتاج إلى التجديد ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها منذ ذلك الحين.

وأوضح أن أبناءهم تم نقلهم إلى مدرسة أخرى تبعد حوالي 7 كيلومترات، وتقع على طريق سريع بجوار خط السكة الحديد الجديدة، مما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف: قررنا هذا العام العودة إلى الدراسة في المدرسة القديمة، حيث امتنعنا عن الذهاب إلى المدرسة الأخرى بسبب بُعدها.

وقال: إننا سنستمر في التواجد داخل المدرسة حتى يتم حل مشكلتنا المتعلقة بالذهاب إلى المدرسة الأخرى.