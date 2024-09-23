أخشاب وجمالونات، التحقيقات الأولية تكشف سبب اندلاع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت التحقيقات الأولية أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران في المكان بأكمله.

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع حريق هائل في مدينة الإنتاج الإعلامي داخل الحي الشعبي.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم عمل كافة الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.