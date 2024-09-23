حريق مدينة الإنتاج الإعلامي يلتهم ديكورات فيلم «الحب كله» لإلهام شاهين (فيديو)
إلتهم حريق داخل مناطق تصوير الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي ديكورات فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد، والذي يحمل اسم الحب كله.
ونشر المخرج أمير رمسيس مقطعا من قلب الحريق كاشفا عن حجم الخسائر.
واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب داخل المدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق.
ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.
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