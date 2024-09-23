النيابة تعاين موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع حريق هائل في مدينة الإنتاج الإعلامي داخل الحي الشعبي.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “كله بالحب” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم عمل كافة الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الشعبي بالكامل.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

وتواصل الحماية المدنية جهودها في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب في الحي الإسلامي، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.