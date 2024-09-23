لحظة اشتعال النيران في مخزن بمدينة الإنتاج الإعلامي (فيديو)
تداول عاملون بمدينة الإنتاج الإعلامي فيديوهات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحظة اشتعال النيران في مخزن أخشاب في الحي الإسلامي، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.
وقال أحد شهود العيان إن الحريق الذي نشب في الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقع في ديكور جعفر العمدة وحق عرب وجودر.
وأضاف أن رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وفرض رجال الحماية كردونًا أمنيًا لإحكام السيطرة عليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بـ6 سيارات إطفاء و7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجارٍ السيطرة على الحريق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.
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