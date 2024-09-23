تشكيل مباراة النصر ضد الحزم في كأس خادم الحرمين

أعلن الإيطالي الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه للقاء الحزم، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدعوى الإجهاد، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب الإصابة.

تشكيل النصر ضد الحزم

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، سلطان الغنام، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: مختار علي، أوتافيو، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا.

تشكيل الحزم أمام النصر

أما تشكيل الحزم فجاء كالآتي:

حراسة المرمي: إبراهيم زايد.

خط الدفاع: عبدالرحمن الدخيل، قورين غازي، فرحان العازمي، محمد اليامي.

خط الوسط: سعود الراشد، عبدالعزيز الضويحي، عبدالله الصامطي، باسل السيالي.

خط الهجوم: نواف الحبشي، عبدالكريم يودا.