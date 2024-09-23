تحرير 241 محضرا متنوعا خلال حملات بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمرور الدورى على كافة الأنشطة التجارية ومنافذ الأغذية للوقوف علي مدي قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور على المخابز السياحية والإفرنجية وثلاجات اللحوم والأسماك والهايبرات ومحلات الجزارة بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 1 وحتي 20 سبتمبر الجاري.

تحرير محاضر للمخالفين

و أسفرت عن تحرير 135 محضرا تموينيا، تنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار، مخالفة الاشتراطات الصحية، مزاولة الأنشطة بدون تراخيص، كما تم إعدام 60 كجم زيوت غير صالحة للإستخدام الآدمي، وضبط 3 طن طحينة وسوداني مقشور مجهول المصدر، و28 عبوة حلاوة منتهية الصلاحية.

بالإضافة الي تحرير 57 محاضر وإنذارات بيئية و39 محضر غلق إداري لبعض المحلات الغير مرخصة، وكذا تحرير 10 محاضر لصيدليات لوجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وتغيير التسعيرة وعدم وجود المدير الصيدلي.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.