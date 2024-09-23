لأول مرة، إضافة لغة الإشارة داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT ) (قطار العاصمة) وبتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق اليوم عن إدخال لغة الإشارة لأول مرة في مصر، من خلال منظومة المعلومات المقدمة لركاب القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، حيث جاء ذلك بحضور ممثلي من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق ووزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل خدمة القطار الكهربائي



يأتي ذلك تماشيًا مع التزام الشركة بتقديم خدمات شاملة ومرتكزة على مبادئ المساواة والشمولية تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل الفعال للشركة مع عملائها وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، حيث ستقوم الشركة ولفترة تجريبية بإضافة محتوى إرشادي مرئي مع ترجمة بلغة الإشارة بمكاتب بيع التذاكر بمحطة عدلي منصور وعلى رصيف المحطة أيضًا.

وتقوم الشركة بدعوة جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، مؤكدة على التزامها بالاستمرار في تطوير خدماتها لتكون أكثر شمولية ودعمًا لاحتياجات الجميع. حيث لم تكن هذه أول مبادرة تطلقها الشركة فهي تحرص بشكل مستمر على تقديم خدمات استثنائية لركابها تتجلى بالإنسانية والمهنية، حيث قامت بإطلاق مبادرة "شجرها" بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة بهدف تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية.

كما تقوم الشركة بتدريب فريق العمل على كيفية معاملة الركاب واستجابة طلباتهم ومساعداتهم بشكل فوري وتخصيص فريق مختص داخل المحطات لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن، كما خصصت الشركة رقم 19549 لخدمة العملاء واستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى.



