الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب. فيتو

تختتم مساء اليوم الأثنين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في احتفالية سينمائية تقام على مسرح مارينا اليخوت، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما.

ختام مهرجان الغردقة

 يشهد الحفل إعلان جوائز الدورة من قبل رؤساء لجان التحكيم، التي تضم كبار المخرجين مثل هاني لاشين وخالد بهجت وعمر عبد العزيز، إضافة إلى لجنة تحكيم الجائزة الخضراء التي تُمنح لأفضل فيلم يتناول قضايا البيئة والمناخ.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم قصير يوثّق أبرز أحداث الدورة، تليه كلمات من حسام الشاعر رئيس شرف المهرجان، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان، وقدري الحجار مدير المهرجان، ثم إعلان الجوائز من قبل لجان التحكيم. هذا العام. 

شهد المهرجان عرض 47 فيلمًا في مسابقاته، مع التركيز على قضايا الشباب والتجارب الأولى للمخرجين.

المهرجان احتفى أيضًا بمشاريع تخرج كبار المخرجين مثل هاني لاشين وساندرا نشأت وأمير رمسيس، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي نادر لـ هاني لاشين بعنوان "خطوات فوق الماء" الذي شارك فيه النجم العالمي عمر الشريف. كما تضمن المهرجان ندوة خاصة عرضت أفلام جيل معهد السينما الحالي، بحضور الدكتور خالد بهجت والدكتورة إيمان يونس.

الدورة الثانية شهدت أيضًا تكريم ثلاث شخصيات سينمائية ملهمة، وهم المخرجة ساندرا نشأت، والمنتج هشام عبد الخالق، والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود. وتم تنظيم ندوات نقاشية للمكرمين، بحضور عدد من كبار السينمائيين الذين استغلوا الفرصة لمناقشة هموم وقضايا السينما المصرية والعربية.

على هامش المهرجان، انعقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفنانين العرب، حيث تم إعادة انتخاب مسعد فودة رئيسًا للاتحاد. كما نظم المهرجان ندوة حول العلاقة بين السينما والسياحة، بمشاركة الخبير السياحي عاطف عبد اللطيف، الذي استعرض تجاربه في إنتاج أفلام ذات طابع سياحي بين مصر والمغرب ودول الخليج.

اختتمت فعاليات المهرجان بحفل ساهر أحياه الفنان مجد القاسم، إلى جانب عزف منفرد للموسيقار أحمد الجبالي وعروض راقصة قدمتها فرقة الشو الروسي. الحفل شهد حضورًا كثيفًا من ضيوف المهرجان وزوار مدينة الغردقة من مختلف الجنسيات، إلى جانب العديد من النجوم، منهم صبري فواز، أحمد وفيق، مصطفى خاطر، وميرنا وليد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السينما المصرية الغردقة لسينما الشباب النجم العالمي عمر الشريف صناع السينما سينما الشباب فيلم قصير مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى وأرخص عمرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية