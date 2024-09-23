الليلة.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي

تختتم مساء اليوم الأثنين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في احتفالية سينمائية تقام على مسرح مارينا اليخوت، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما.

ختام مهرجان الغردقة

يشهد الحفل إعلان جوائز الدورة من قبل رؤساء لجان التحكيم، التي تضم كبار المخرجين مثل هاني لاشين وخالد بهجت وعمر عبد العزيز، إضافة إلى لجنة تحكيم الجائزة الخضراء التي تُمنح لأفضل فيلم يتناول قضايا البيئة والمناخ.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم قصير يوثّق أبرز أحداث الدورة، تليه كلمات من حسام الشاعر رئيس شرف المهرجان، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان، وقدري الحجار مدير المهرجان، ثم إعلان الجوائز من قبل لجان التحكيم. هذا العام.

شهد المهرجان عرض 47 فيلمًا في مسابقاته، مع التركيز على قضايا الشباب والتجارب الأولى للمخرجين.

المهرجان احتفى أيضًا بمشاريع تخرج كبار المخرجين مثل هاني لاشين وساندرا نشأت وأمير رمسيس، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي نادر لـ هاني لاشين بعنوان "خطوات فوق الماء" الذي شارك فيه النجم العالمي عمر الشريف. كما تضمن المهرجان ندوة خاصة عرضت أفلام جيل معهد السينما الحالي، بحضور الدكتور خالد بهجت والدكتورة إيمان يونس.

الدورة الثانية شهدت أيضًا تكريم ثلاث شخصيات سينمائية ملهمة، وهم المخرجة ساندرا نشأت، والمنتج هشام عبد الخالق، والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود. وتم تنظيم ندوات نقاشية للمكرمين، بحضور عدد من كبار السينمائيين الذين استغلوا الفرصة لمناقشة هموم وقضايا السينما المصرية والعربية.

على هامش المهرجان، انعقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفنانين العرب، حيث تم إعادة انتخاب مسعد فودة رئيسًا للاتحاد. كما نظم المهرجان ندوة حول العلاقة بين السينما والسياحة، بمشاركة الخبير السياحي عاطف عبد اللطيف، الذي استعرض تجاربه في إنتاج أفلام ذات طابع سياحي بين مصر والمغرب ودول الخليج.

اختتمت فعاليات المهرجان بحفل ساهر أحياه الفنان مجد القاسم، إلى جانب عزف منفرد للموسيقار أحمد الجبالي وعروض راقصة قدمتها فرقة الشو الروسي. الحفل شهد حضورًا كثيفًا من ضيوف المهرجان وزوار مدينة الغردقة من مختلف الجنسيات، إلى جانب العديد من النجوم، منهم صبري فواز، أحمد وفيق، مصطفى خاطر، وميرنا وليد.