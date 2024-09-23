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ثقافة وفنون

افتتاح معرض الكتاب الخامس بفلسطين (صور)

جانب من المعرض فيتو
جانب من المعرض فيتو

افتتحت بلدية البيرة وبالشراكة مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم العالي، والمكتبة الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين معرض الكتاب السنوي الخامس تحت عنوان "صمود.. رغم القيود" على مدار أربعة أيام في مدينة البيرة.

 

معرض الكتاب السنوي

جاء ذلك بحضور وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة، روبين الخطيب، ومدير مديرية التربية والتعليم، عصام عزت، ومديري وممثلي مؤسسات المدينة ومدارسها، وعدد من طلبة المدارس والقراء.

 

وقال الوزير حمدان في كلمة له إن هذا المعرض هو منصة لتعزيز الثقافة والقراءة، فالشعوب لا تنهض إلا بالقراءة، فنحن صامدون بالثقافة ونقاوم بها، مؤكدًا أنه من خلال القراءة نستطيع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا.

 

واستذكر حمدان كتّاب وأدباء وشعراء قطاع غزة، وأوراق الكتب التي غمست بدماء قرائها وأصحابها، فغزة ستنهض من جديد وستنجب الكتاب والقراء الذين من خلال قراءاتهم يستلهمون الأمل لبنائها، وإعادة المشهد الثقافي في القطاع.

بدوره، أكد الخطيب أن بلدية البيرة وشركاءها يطلقون هذا المعرض كرسالة جلية بأننا "سوف نبقى هنا ما بقي الزعتر والزيتون، وما بقيت أهازيج الأجداد ترتد صداها عاليًا فوق سمائنا". ومع حضور مشرف من دور النشر من كافة أنحاء الوطن، وبآلاف الكتب التي تزين المعرض، نؤكد بعزيمة عالية للصمود والنجاح أننا بالعلم والعزم نكمل دربنا نحو الحرية.

من جانبه، تطرق عزت إلى جهود وزارة التربية والتعليم في إحياء العملية التعليمية في قطاع غزة عبر استحداث مدارس افتراضية، انطلاقًا من أهمية التعليم كمحور أساسي في حياة شعبنا الفلسطيني.

يذكر أن هذا المعرض يضم آلاف العناوين في مختلف المعارف الإنسانية، وأجنحة خاصة بكتب الأطفال وألعاب الذكاء. 
كما سينظم على هامش المعرض سلسلة فعاليات ثقافية تهدف إلى تشجيع القراءة بين المواطنين.

 

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