باليه سان بطرسبرج الروسية تعرض بحيرة البجع بأوبرا القاهرة والإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية.

وقالت الدكتورة لمياء زايد أن فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية تقدم أولى العروض الأجنبية للموسم الفنى الجديد 2024 - 2025 حيث تؤدى الباليه الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، مضيفة أن الزيارة تأتى ضمن جهود وزارة الثقافة لتنفيذ خطط التبادل الإبداعي مع مختلف دول العالم.

مواعيد عرض فرقة باليه سان بطرسبرج الروسية

أشارت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية أن أن فرقة باليه سان بطرسبرج الروسية ستقدم عروضها لمدة أربعة ليال متصلة فى الثامنة مساء الاربعاء، الخميس، الجمعة 2، 3، 4 اكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، مشيرة إلى أن بحيرة البجع يعد أحد أبرز الباليهات الكلاسيكية العالمية التى تمثل أيقونة خالدة فى تاريخ الفنون الجادة.

باليه بحيرة البحع

جدير بالذكر ان باليه بحيرة البجع كتب موسيقاه بيتر اليتش تشايكوفسكى فى الفترة بين عامى 1875 - 1876 وعرض لاول مرة في موسكو عام 1877 ليبقى احد الأعمال الكلاسيكية حيث يجمع عالم الخيال المتمثل بالبجعات المسحورات والواقع مجسدا فى الأمير والبلاط، كما قدمته فرقة باليه اوبرا القاهرة ويعد احد اهم عروض ريبرتوارها الفنى الثرى.