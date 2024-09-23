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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يتابع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

 عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء هذا الاجتماع بهدف استعراض الخطة التنفيذية للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة ضمن هذه المبادرة، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ قيم الثقافة والتعليم.

 وخلال الاجتماع تم مناقشة مستهدفات وزارة الثقافة، والمحاور التنفيذية المرتبطة بها، بالإضافة إلى ما تحقق منها حتى الآن في القاهرة والمحافظات، كما تم استعراض مقترحات الفعاليات الجديدة التي ستقوم بها القطاعات المختلفة، مثل: الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع المسرح، قطاع الفنون التشكيلية، المركز القومي لثقافة الطفل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تتضمن هذه الفعاليات ورشًا تدريبية وإبداعية، واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون والأدب، وتقديم عروض مسرحية تحمل رسائل إيجابية، بالإضافة إلى تنظيم معارض كتب في مختلف المحافظات.

وشدد وزير الثقافة على أهمية تعزيز التعاون مع وزارات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة نائب رئيس الوزراء؛ وزير الصحة والسكان؛ الدكتور خالد عبد الغفار، لتحقيق أهداف المبادرة، كما أكد على ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات لضمان شمولية وتنوع الفعاليات، مع التركيز على الوصول إلى جميع الفئات المجتمعية، خاصة تلك المحرومة من الخدمات الثقافية.

وأشار هَنو؛ إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وخلق بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية قوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وحضر الاجتماع كلا من الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمحاسب عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الثقافة، والشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

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أحمد هنو وزير الثقافة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح وزارة الثقافة

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