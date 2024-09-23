تنفيذي المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط يجتمع بالقاهرة

عقد المكتب التنفيذى لاتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط برئاسة الدكتور عادل الحديثى اجتماعه بمقر اتحاد المهندسين العرب بالقاهرة على مدار يومين بحضور الأمين العام لوكا اسكابينى من دولة إيطاليا وأعضاء المكتب التنفيذى المهندس حماد عبد الله من مصر والمهندس عارف ياسين من لبنان والمهندس نيكوس زيجوريس من اليونان والمهندس آريس تشاتزيداكس ممثل المنظمات الهندسية المدنية الاوروبية، وهدى محمد مدير عام الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب.

اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط

وقال الدكتور عادل الحديثى رئيس اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط وأمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن الاجتماع ناقش على مدار يومى السبت والأحد مختلف الأمور الواردة فى جدول الأعمال وتركز على تنشيط عمل لجانه الفنية الدائمة الأربعة للانطلاق نحو عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل، إضافة إلى التشديد على ضرورة قيام الأعضاء بتسديد اشتراكاتهم السنوية وكذلك قبول عضوية بعض الدول العربية والأوروبية التى تتمتع تاريخيا وجغرافيا بنفس مواصفات دول البحر المتوسط.

وأوضح الحديثى فى بيان صدر عن الاتحاد اليوم الإثنين، أن الاجتماع ناقش مسودة النظام الأساسى المقدمة من رئيس المنظمة وما يلزم من إضافة أو حذف أو تعديل فى بعض مواده، مشيرا إلى أن الاتحاد نظم برنامج زيارات لأعضاء المكتب التنفيذى تتضمن بعض الأماكن التاريخية بمصر .

ولفت الحديثى أن الاتحاد يضم الدول العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، سوريا، ولبنان، فلسطين، بالإضافة إلى إسبانيا وموناكو وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا واليونان ، وتركيا ودولتا مالطا وقبرص الجزيرتان في المتوسط، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش ضم بعض الدول المجاورة للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن الاتحاد يهتم بتنشيط العلاقات الهندسية بين دول البحر الأبيض المتوسط والاستفادة من تجارب الدول الهندسية الأعضاء وتبادل الخبرات والمعارف الهندسية بين المهندسين.