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بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية

الدكتور محمد إسماعيل
الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، فيتو

 بدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م، ويبلغ عدد الطلاب ٣٠٠ فرد.

برنامج الألسن الإنجليزي       

 وأشار الدكتور محمد إسماعيل النائب الإكاديمي للجامعة الأهلية إلى أن موعد الكشف الطبي لطلاب برنامج الألسن إنجليزي وفرنسي يوم الإثنين ٢٣ /٩/ ٢٠٢٤.
 

 

مواعيد الكشف الطبي

 وأضاف أن مواعيد الكشف الطبي بالنسبة لطلاب برنامج الطب والجراحة يوم الثلاثاء ٢٤ /٩ / ٢٠٢٤، وبرنامج العلوم الإدارية والمالية يوم الأربعاء ٢٥ /٩ / ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة، إلى انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية، لافتا إلى نشر  فيديو  توضيحي لكافة إجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الأهلية.

 

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