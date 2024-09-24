آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

كشفت وزارة الإنتاج الحربي عن آخر المستجدات الخاصة بالسيارة بديل التوك توك، والتي تم إعلانها مؤخرًا من قبل الوزارة، والتوجه نحو إنشاء خط الإنتاج الخاص بإنتاج العربية بديل التوك توك، في إطار جهود توطين صناعة العربات الخفيفة خلال التعاون مع شركة "إيتامكو" وكيل شركة "باجاج" الهندية.

وتستعرض فيتو أبرز المعلومات الخاصة بالعقد الموقع بين باج وإيتامكو للبدء في التصنيع:

تشمل مرحلته الأولى تجميع 2800 عربة/سنة، بمعدل 250 عربة شهريًا.

المرحلة الثانية تشمل تصنيع مشترك بإجمالي عدد من 20 إلى 30 ألف عربة سنويًا، وذلك بمعدل 2500 عربة/ شهريًا، وبنسبة تصنيع محلي يصل إلى 45%.

سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك

وكان المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أعلن وصول نحو 200 مركبة بديلة التوك توك وتحمل اسم "كيوت"، وسيتم بيعها مرخصة من داخل المصنع.

لم يتحدد سعر السيارة حتى الآن وسيتم تحديدها لاحقًا، وتهدف السيارة إلى القضاء على المشكلات التي يتسبب فيها التوك توك العادي.