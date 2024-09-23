رئيس مدينة قوص بقنا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تابع ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على نسب الانجاز بملف التصالح علي مخالفات البناء بشكل خاص، وكذا الوقوف على مستوى جودة الخدمات التي يقدمها المركز بشكل عام.

والتقي رئيس الوحدة لمركز ومدينة قوص خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالعديد من المواطنين وقام بشرح وتوضيح الإجراءات القانونية والدورة المستندية للمعاملات، موصي العاملين بالمركز بضرورة حسن استقبالهم وتبسيط إجراءات تلقي الطلبات بما يحقق الصالح العام، لافتا أنه سيكون هناك متابعة دورية ومستمرة للمركز، لتقييم معدلات الأداء والوقوف علي نسب الانجاز وكذلك للتعرف علي مواطن الضعف والعمل على تذليلها.

ضبط منظومة العمران والبناء

واكد رئيس المركز ضرورة انجاز ملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وعل هامش زيارته اكد حمادي ان المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من الادارة المحلية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.