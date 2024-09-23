بثاني أيام نقله، انتظام العمل بالشادر الجديد بقرية "هو" في قنا

كلف أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا ، محمد رضوان رئيس قرية “هو”، بمتابعة سير العمل بمقر الشادر الجديد بثاني أيام فتحه أمام التجار، وذلك من خلال تسير عملية الدخول والخروج وانتظام عملية البيع والشراء، وكذلك النظافة العامة بالمجمع، فضلًا عن إزالة أي حالات تعدي من المهد على الطرق الداخلية أو الخارجية بالمجمع، للحفاظ على الشكل الحضاري للشادر وتسير وسهولة حركة المرور به.

وأوضح رضوان أن الشادر الجديد شهِدَ إقبال كثيف، بالساعات الأولي بأول أيام فتحه من قبل تجار الخضروات والفواكه سواء الجملة أو التجزئة، وأن الوحدة المحلية في تواصل مستمر بمتابعة سير العمل لإزالة وحل أي مشكلات تعوق حركة البيع، فضلًا عن النظافة الدورية للمجمع والطرق المحيطة، لافتًا إلى أنه تجري تلك المتابعة تنفيذًا لحرص وتوجهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة والدورية لكل المشروعات التي تنفذها الدولة وكذا النظافة العامة بكل قرى ونجوع الإقليم.

تشغيل شادر نجع حمادي

جدير بالذكر أنه جرى أمس بدء تشغيل شادر نجع حمادي الحضاري الجديد ضمن خطة التنمية العمرانية، والذي يقع على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 مترا تقريبا لكل بائكة، وجرى تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد وكافتيريا وأن التكلفة الإجمالية لإنشاء الشادر بلغت 40 مليون جنيه، وتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع عقود ايجارية جديدة طبقا للقانون، ووفقًا للقيمة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة.