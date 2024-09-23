الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محسوبك المعلم عبده، أشهر إيفيهات الفنان الراحل يوسف عيد

الفنان يوسف عيد
الفنان يوسف عيد

 يعتبر الفنان الكوميدي يوسف عيد واحدًا من  أشهر أصحاب الإيفهات السينمائية، وكان يكفيه مشهدا أو اثنين في فيلم روائي طويل ليصنع بهما ابتسامة أو يترك بهما ذكرى. وكما برز حضور “عيد” سينمائيًا فإنه لمع مسرحيا أيضًا، واستطاع بموهبته أن يخطف الأضواء وينتزع التنصفيق مهما كان النجوم الذين يقفون أمامه..والتقرير التالي يلقي الضوء على جانب من الفنان الراحل الذي حلت ذكراه مؤخرا..

إيفهات يوسف عيد

 ولد يوسف عيد بحي الجمالية في القاهرة في 15 نوفمبر 1948، والتحق بالمعهد الأزهري وحصل على الثانوية الأزهرية، ولم يكمل تعليمه الجامعي، ولعشقه للفن ظل يبحث كثيرًا عن فرصة، وبدأ مشواره الفني بعدما وصل سن 27 عاما وكان ذلك عام 1975 ومن أشهر الإفيهات"نفعنا بأى حاجة ربنا يسقيك من نار جهنم،  وربنا يجعلك فى كل خطوة بلاعة"، وكان ذلك من خلال دوره فى فيلم آسف على الإزعاج مع أحمد حلمى.

 

كما قال إفيه “أضربك فين، مفيش فى وشك مكان” مع الفنان أحمد حلمى أيضًا فى فيلم جعلتنى مجرما.

أما الإفيه الأشهر مع الملك فريد شوقى فكان "من ساعة لما المليجى مات، وأنت محدش بيضربك"، وكان من مسرحية شارع محمد على.

ومع عادل إمام كان له ايفيه شهير فقال:" يا حلو ياللى العسل سايل من الشفة" خلال فيلم التجربة الدنماركية.

وايفيه "محسوبك المعلم عبده آجرني صاحب مكتب حانوتي الشباب، تحت شعار عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك".

وفي فيلم الناظر لا ينسى أحد الإيفيه الأشهر له عندما أجاب على علاء ولي الدين عندما سأله عن المادة التي يدرسها في المدرسة: “مدرس إنجليزي وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي”.

ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

يوسف عيد ذكري وفاة يوسف عيد ايفهات يوسف عيد اخبار الفن الفنان يوسف عيد

الأكثر قراءة

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

وزير الصحة: انتهاء الإصابات بالنزلات المعوية بين أهالي أسوان خلال أسبوع من الآن

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

لبس يونيفورم زى الطلبة.. مدير مدرسة بالجيزة يشارك الطلاب فرحتهم ببداية العام الدراسي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية