محسوبك المعلم عبده، أشهر إيفيهات الفنان الراحل يوسف عيد

يعتبر الفنان الكوميدي يوسف عيد واحدًا من أشهر أصحاب الإيفهات السينمائية، وكان يكفيه مشهدا أو اثنين في فيلم روائي طويل ليصنع بهما ابتسامة أو يترك بهما ذكرى. وكما برز حضور “عيد” سينمائيًا فإنه لمع مسرحيا أيضًا، واستطاع بموهبته أن يخطف الأضواء وينتزع التنصفيق مهما كان النجوم الذين يقفون أمامه..والتقرير التالي يلقي الضوء على جانب من الفنان الراحل الذي حلت ذكراه مؤخرا..

إيفهات يوسف عيد

ولد يوسف عيد بحي الجمالية في القاهرة في 15 نوفمبر 1948، والتحق بالمعهد الأزهري وحصل على الثانوية الأزهرية، ولم يكمل تعليمه الجامعي، ولعشقه للفن ظل يبحث كثيرًا عن فرصة، وبدأ مشواره الفني بعدما وصل سن 27 عاما وكان ذلك عام 1975 ومن أشهر الإفيهات"نفعنا بأى حاجة ربنا يسقيك من نار جهنم، وربنا يجعلك فى كل خطوة بلاعة"، وكان ذلك من خلال دوره فى فيلم آسف على الإزعاج مع أحمد حلمى.

كما قال إفيه “أضربك فين، مفيش فى وشك مكان” مع الفنان أحمد حلمى أيضًا فى فيلم جعلتنى مجرما.

أما الإفيه الأشهر مع الملك فريد شوقى فكان "من ساعة لما المليجى مات، وأنت محدش بيضربك"، وكان من مسرحية شارع محمد على.

ومع عادل إمام كان له ايفيه شهير فقال:" يا حلو ياللى العسل سايل من الشفة" خلال فيلم التجربة الدنماركية.

وايفيه "محسوبك المعلم عبده آجرني صاحب مكتب حانوتي الشباب، تحت شعار عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك".

وفي فيلم الناظر لا ينسى أحد الإيفيه الأشهر له عندما أجاب على علاء ولي الدين عندما سأله عن المادة التي يدرسها في المدرسة: “مدرس إنجليزي وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي”.