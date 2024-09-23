حبس 12 شخصا بتهمة حيازة قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بقصر النيل

قررت النيابة العامة حبس ١٢ شخصا ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها، طرف ثان ( 6 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم أقروا أفراد الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم اعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية، فيما اعترف أفراد الطرف الثانى باعتزامهم النصب والاحتيال على الطرف الأول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.