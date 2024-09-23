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محافظات

إعادة فتح الازدواج بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إعادة فتح الازدواج بالطريق الصحراوي الغربي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة وسرعة فتح الطريق حفاظًا على سلامة المواطنين وتسير حركة المرور على الطريق.

اجتماع لمشروع ازدواج طريق «قنا- الأقصر»

وفى وقت سابق عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق «قنا- الأقصر» الصحراوي الغربي الذي يُنفذه جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ازدواج طريق قنا الأقصر 
أوضح محافظ قنا، أن المشروع يجرى تنفيذه بطول 50 كيلو مترا، ويضم 3 حارات مرورية في كلإ تجاه، وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن مشروع الازدواج يعد جزء من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ويسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل اتجاه، مما يُقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية وزيادة مُعدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية.

تنشيط السياحة في محافظة قنا

وأضاف عبد الحليم، بأن الطريق يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والاستثمار كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لانتهاء من كل الأعمال.

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