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حوادث

إجراء جديد ضد نشال الهواتف المحمولة فى المقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

طلبت النيابة العامة صحيفة الحالة الجنائية لـ "عاطل" بدائرة قسم شرطة المقطم، لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

 

تبين عقب ضبط المتهم أن بحوزته هاتف محمول مجهول المصدر "متحصلات نشاطه الإجرامى".

 

وأقر المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

 

 

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النيابة العامة قسم شرطة المقطم موقع فيتو

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