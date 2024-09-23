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الرئيس السيسي يتابع الوضع بأسوان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الوضع يوميًا في محافظة أسوان.

كما أكد وزير الصحة أن نتائج التحاليل التي تمت علي المرضى بالنزلات المعوية أظهرت أنها عدوى بكتيرية قولونية نتيجة شرب أو تناول أطعمة ملوثة بالصرف، مع وجود اختلافات في سلالات البكتيرية ما أدى إلى اختلاف في حدة المرض بين المصابين، حيث إن  بعض السلالات المتحورة أدت إلى أعراض شديدة لدى عدد من المواطنين خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة.

مستشفي أسوان التخصصي

وأشار وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي من مستشفي أسوان التخصصي، إلى أن أعداد الإصابات انحسرت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين حيث لا يتردد على المستشفى إلا 18 أو 19 حالة فقط، مضيفًا أن تلك الأعداد مقارنة بحجم محافظة أسوان التى تضم 116 قرية قليل جدًا.

وأوضح “عبد الغفار” أن عدد الوفيات بلغ 5 أشخاص فقط، يعانون من أمراض مزمنة، كما أن غالبية الحالات التى تتردد على المستشفى شُفيت تمامًا وخرجت من المستشفى.

وشدد على أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارتي الصحة والإسكان ومحافظة أسوان، بهدف جمع البيانات وتقصي الحقائق من المرضى والمخالطين لهم، إضافة إلي توفير الأدوية اللازمة لعلاج الحالات، وتقييم الوضع الوبائي للحدث، ومعرفة التشخيص الحقيقي لان تلك الأعراض تشترك مع العديد من الأمراض المحتملة، بالإضافة إلي تحديد مصدر العدوى، وأخيرا التأكد من الاجراءات اللازمة للوقاية والتحكم بالعدوى.

وأكد وزير الصحة أنه تم سحب 85 عينة من المياه في محطات الشرب، وأشارت نتائج الفحص إلى سلامة جميع العينات.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبدالغفار نائب وزير الصحة والسكان

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