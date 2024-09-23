أول قرار من النيابة في واقعة إصابة 4 أشخاص بطريق الشعانية بقنا
أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا بسرعة التحريات فى واقعة إصابة 4 أشخاص، إثر اصطدام سيارة بيجو بأخرى ربع نقل بطريق الشعانية نجع حمادي شمال محافظة قنا.
تفاصيل البلاغ في قنا
تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع سيارة ربع نقل بعد الشيخ العريان بطريق نجع حمادي- الشعانية.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.
وبعد الفحص تبين 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
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