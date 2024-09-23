نيمار بالزي السعودي: تستحقون فرصة لاستضافة المونديال (فيديو)

حرص نيمار دي سلفا لاعب الهلال السعودي على توجيه رسالة بالفيديو خلال احتفالات الوطني السعودي الـ93.

وأرتدى نيمار الزي السعودي خلال نشره فيديو عبر صفحته الفيس بوك:" أنا سعيد جدًا من أجل السعودية ويستحقون فرصة لإستضافة كأس العالم.

وفاز فريق الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت ثلاثية الهلال عن طريق كل من الصربي ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 3 و14، فيما سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 37، فيما سجل هدف اتحاد جدة اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 87.

تاريخ مواجهات الهلال ضد اتحاد جدة

وسبق وتواجه الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي خلال 157 لقاء من قبل، يمتلك الزعيم التفوق فيها بعدما حقق الفوز على العميد في 71 مباراة وخسر أمامه في 50 وتعادلا في 36، وأحرز هجوم الزعيم 249 هدفًا مقابل 183 فقط للاتحاد.

وفي الدوري السعودي تفوق الهلال على خصمه الاتحاد في 16 مواجهة وخسر 6 فقط من أصل 32 مباراة، فيما سجل في شباك النمور 59 هدفًا واستقبل 35.