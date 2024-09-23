الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث المياه في أسوان، وعبد الغفار يوضح أسباب الإصابات (بث مباشر)

وزير الاسكان, فيتو
وزير الاسكان, فيتو

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان، أنه يتم أخذ عينات يومية من  المياه  قبل دخولها محطات التحلية ومن المياه بعد تنقيتها، وتم مراجعة كافة تقارير العينات قبل ظهور حالات الإصابة مشيرا إلي أنها مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.

مؤتمر وزيري الصحة والاسكان في محافظة أسوان 

وأشار “الشربيني" خلال مؤتمر صحفي بمستشفى أسوان التخصصي أنه  تم تكثيف فحص العينات بعد ظهور حالات النزلات المعوية، من خلال أخذ عينات عشوائية، وأوضحت النتائج سلامة المياة.

وأضاف أنه تم فحص شبكات المياة داخل المنازل، لم تطابق بعضها المعايير الصحية اللازمة، ما أستدعي توجيه فرق فحص لعمل صيانة لتلك الوصلات، وترانشات الصرف الصحي لبعض القري التى من الممكن أن تتسبب في بعض حالات التلوث.

وأوضح وزير الاسكان أنه تم عمل صرف صحي كامل داخل 101 قرية في أسوان ضمن مباردة حياة كريمة أى مايعادل نحو 92 في المائه من قري أسوان، وسيتم الانتهاء قريبا من باقي القري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حقيقة النزلات المعوية بأسوان محافظة أسوان حقيقة انتشار الكوليرا في أسوان ماهو المرض المنتشر في أسوان مشكلة أسوان مرض الكوليرا في أسوان

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم، زيادة متواصلة منذ الإعلان عن تخفيض الفائدة الأمريكية

وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث المياه في أسوان، وعبد الغفار يوضح أسباب الإصابات (بث مباشر)

القومى للبحوث ينجح فى تسجيل مكمل غذائي جديد مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين

الزراعة تكشف أسباب قرار فتح باب استيراد كتاكيت الجدود والأمهات

الرئيس السيسي يتابع الوضع بأسوان

منوعات

المزيد

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

المزيد

انفوجراف

فرعون جديد في عالم الاحتراف.. مرموش يتوهج خلال الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية