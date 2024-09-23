وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث المياه في أسوان، وعبد الغفار يوضح أسباب الإصابات (بث مباشر)

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان، أنه يتم أخذ عينات يومية من المياه قبل دخولها محطات التحلية ومن المياه بعد تنقيتها، وتم مراجعة كافة تقارير العينات قبل ظهور حالات الإصابة مشيرا إلي أنها مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.

مؤتمر وزيري الصحة والاسكان في محافظة أسوان

وأشار “الشربيني" خلال مؤتمر صحفي بمستشفى أسوان التخصصي أنه تم تكثيف فحص العينات بعد ظهور حالات النزلات المعوية، من خلال أخذ عينات عشوائية، وأوضحت النتائج سلامة المياة.

وأضاف أنه تم فحص شبكات المياة داخل المنازل، لم تطابق بعضها المعايير الصحية اللازمة، ما أستدعي توجيه فرق فحص لعمل صيانة لتلك الوصلات، وترانشات الصرف الصحي لبعض القري التى من الممكن أن تتسبب في بعض حالات التلوث.

وأوضح وزير الاسكان أنه تم عمل صرف صحي كامل داخل 101 قرية في أسوان ضمن مباردة حياة كريمة أى مايعادل نحو 92 في المائه من قري أسوان، وسيتم الانتهاء قريبا من باقي القري.