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لتحفيز الاقتصاد الأخضر

وزير الإنتاج الحربي: تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.


وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة، مشيرًا في هذا الصدد إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات، ودعم جهود التصنيع المحلي في العديد من القطاعات. 
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمد صلاح الدين، عرضا حول نشاط عمل الشركات الإنتاجية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وما حققته من تقدم في أعمالها خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في زيادة حجم إيرادات تلك الشركات.

إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي

 وانتقل الوزير، خلال حديثه، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة وترشيد المصروفات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي، وذلك سعيًا لحوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات المتعاملة مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين.

كما ساهم هذا الكيان في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها طبقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، إلى جانب تفادى الأزمات العالمية، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.

تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة 

 وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الشركات، في مختلف القطاعات، والتي من بينها ما يتعلق بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه تم تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع شركة MCV، موضحًا أنه تم إنتاج وتوريد (110) أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة، والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT  لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة "سوبر جيت".

 

خطة الحكومة لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

كما نوه الوزير إلى جهود تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وخاصة في وسائل النقل الجماعي بالتعاون مع عدد من شركات الغاز، لافتا في هذا الصدد إلى العقد الموقع لتحويل 2262 أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال 6 سنوات اعتبارًا من 15/11/2021، بمعدل 377 أتوبيسا سنويًا.

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن العربة بديل التوك توك 

وأشار المهندس محمد صلاح الدين، خلال العرض، إلى خط الإنتاج الخاص بإنتاج العربة بديل التوك توك، والذي يأتي في إطار جهود توطين صناعة العربات الخفيفة، من خلال التعاون مع شركة "إيتامكو" وكيل شركة "باجاج" الهندية، لافتًا في هذا الصدد إلى العقد الذي تم توقيعه مؤخرًا، والذي تشمل مرحلته الأولي تجميع 2800 عربة/سنة، بمعدل 250 عربة شهريًا، فيما تتضمن مرحلته الثانية تصنيع مشترك بإجمالي عدد من 20 إلى 30 ألف عربة سنويًا، وذلك بمعدل 2500 عربة/ شهريًا، وبنسبة تصنيع محلي يصل إلى 45%.
وتطرق الوزير، خلال عرضه، إلى خط إنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة، والذي يتم من خلال تحويل مخلفات زراعة الموز لمنتجات صديقة للبيئة، كما نوه إلى الجهاز الخاص باستخلاص المياه من الهواء بالتعاون مع شركة "ميزوها" اليابانية، وكذا جهاز استخلاص الزيوت العطرية، الذي تم تصميمه وتصنيعه محليًا بنسبة 100%، وتصل قدرته إلى استخلاص 100 كجم من النباتات ذات الزيوت الطيارة.

وزير الانتاج الحربي: تسليم 120 مركز تجميع ألبان لوزارة الزراعة

كما استعرض المهندس محمد صلاح الدين، خلال الاجتماع، مساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المشاركة في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى القرى المستهدفة من المبادرة، وكذا المساهمة في المشروع القومي الخاص بمراكز تجميع الألبان، خلال تسليم نحو 120 مركزًا لوزارة الزراعة، وللقطاع الخاص، ولمشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".
 

واختتم الوزير حديثه، بالإشارة إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة، حيث أشار المهندس محمد صلاح الدين، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم واعتماد خط لتدوير المخلفات الصلبة "مستقبل 1" وجار حاليًا تصنيعه بشركات الإنتاج الحربي، هذا إلى جانب الانتهاء من المرحلة الاولي من تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى سماد عضوي والتسليم المبدئي لـ 3 مصانع جديدة، إلى جانب رفع كفاءة 6 خطوط، فضلًا عن رفع كفاءة 4 محطات فرز بمحافظة جنوب سيناء.

 

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