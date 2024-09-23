وزارة الإسكان تكشف حقيقة طرح شقق بنظام الإيجار التمليكي

حقيقة طرح شقق بالإيجار التمليكي، تجهز وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري طرح شقق سكن كل المصريين لأصحاب الدخول المنحفضة بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وحددت الوزارة المدة الإيجارية للشقق بـ7 سنوات، تجدد حسب رغبة المواطن.

ومن المقرر أن تطرح الوزارة حوالي 1000 وحدة سكنية، كمرحلة أولى والشقق جاهزة للتسليم.

تفاصيل طرح شقق بالإيجار التمليكي

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

- ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

-ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولًا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.