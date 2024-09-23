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سياسة

خبير بالشأن الأفريقي يكشف كيف نستغل اجتماعات الأمم المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة السودانية

رمضان قرنى،فيتو
رمضان قرنى،فيتو

 

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، أنه رغم حالة التفاؤل الدولى والإقليمى بالوصول الى حل للأزمة السودانية من خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي واجتماعات مجلس الأمن الأخيرة بشأن حل الأزمة إلا أن مخرجات كلا الاجتماعين لم تكن بالشكل المأمول خاصة وان مجلس الأمن اكتفى بفرض حظر السلاح في إقليم دارفور دون باقى الدولة السودانية، وكذلك مجلس حقوق الإنسان الذى مازال يناقش توسيع عمل البعثة الأممية لتقصى الحقائق فى السودان

 

حالة من عدم التفاؤل فى ظل تفاقم أزمة الأوضاع الإنسانية

 

وأكد فى تصريح لفيتو أن هناك ما يشبه خيبة أمل بشأن تطورات الازمة السودانية خاصة مع  تمسك طرفى الصراع فى السودان سواء الجيش  أو قوات الدعم السريع بالتصعيد العسكري خلال الأسابيع الأخيرة وتحديدا فى إقليم دارفور وخاصة مدينة الفاشر التى تعد ذات اهمية استراتيجية للجيش وفى حالة سيطرة قوات الدعم السريع عليها ستقلب الموازين لصالحها وفي ذات الوقت فان الحديث عن استعادة الجيش لها يمثل تحولا كبيرا على ارض الواقع خاصة وأن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السودانى عن قرب حسم الصراع فى  خلقت حالة من عدم التفاؤل فى ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتفشى الكوليرا

 

السيناريوهات الثلاثة المستقبلية للأزمة السودانية 

 

وتابع هناك مجموعة من السيناريوهات المتوقعة للفترة القادمة تتمثل فى مزيد من انخراط الجيش السودانى فى المباحثات الدولية لحل الأزمة خاصة بعد فشل مفاوضات جنيف فضلا عن أن وجود البرهان فى الأمم المتحدة هو اعتراف بأنه الممثل الشرعي للشعب السودانى  ،اما السيناريو الثاني فهو زيادة المساعدات الدولية فى ظل تزايد معدلات الفقر والمجاعة فى السودان وبالتالى المتوقع ان تشهد دعم للمساعدات الانسانية من الغذاء خاصة وان توصيف المنظمات الدولية تقول إن الأزمة السودانية من أكبر الأزمات التي واجهت المجتمع الدولى وهذا يفتح الباب أمام مزيد من المعابر لدخول المساعدات وإن كانت لم تصل لأكثر من 20% خاصة وان التقارير الاعلامية كانت قد كشفت عن تلقى الدعم السريع اسلحة ودعم خارجى وهذا يشكل ضغط عليها لقبول القرارات.الدولية 

 

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الازمة السودانية الجيش السوداني ​عبد الفتاح البرهان الدعم السريع الأمم المتحدة

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