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أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني

الرئيس السيسي وقادة
الرئيس السيسي وقادة السعودية، فيتو

بعث  الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيتى تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالممكلة العربية السعودية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما أوفد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الموافق 23 سبتمبر من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 


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الرئيس عبد الفتاح السيسي

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