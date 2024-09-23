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إصابة 16 شخصًا من عمال المحاجر في انقلاب سيارة بالمنيا

إصابة 16 عامل محاجر
إصابة 16 عامل محاجر في المنيا

 أصيب 16 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

إصابة 16 شخصا من عمال المحاجر في المنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل كمين الصفا.

إصابة 16 عامل محاجر بالمنيا 

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصا "من عمال المحاجر" مصابين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

 

إسعافات أولية لـ 7 مصابين من عمال محاجر المنيا 

 تم تسجيل دخول 9 مصابين في المستشفى المنيا العام،و 7 آخرين تم إجراء إسعافات أولية لهم داخل استقبال المستشفى، وخرجوا على الفور بعد التأكد من تماثلهم للشفاء.

 

الطريق الصحراوي الشرقي

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

 

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