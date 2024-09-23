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حوادث

بعد قليل، انعقاد عمومية محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود

تبدأ بعد قليل الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام نور الدين مصطفي رئيس الدائرة الأولى بمحاكم القضاء الإداري.

عمومية محاكم مجلس الدولة لتوزيع العمل 

وكان المجلس الخاص للشئون الإدارية  برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اعتمد الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود

 رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار فارس سعد فام حنضل

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3-  المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة 

 نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشري.

4-  المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى 

 نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار إبراهيم السيد الزغبي 

 نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

6-  المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل 

 نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي 

 نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 

وكان قد تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة  , وتم  وضعها  وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والانجاز  بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.

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