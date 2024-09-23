تنظيم حفل توزيع جوائز هيكل للصحافة العربية اليوم
تنظّم مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وأيضًا تسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات وذلك الساعة 7 مساء اليوم الإثنين، بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين بالدور الرابع.
دورة صحافة البيانات بنقابة الصحفيين
وكانت قد انطلقت فعّاليات دورة صحافة البيانات، التي ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، يوم 31 يوليو الماضي.
أرملة هيكل تفتتح دورة صحافة البيانات
وافتتحت هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية فعّاليات الدورة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ.
واستمرّت فعّاليات الدورة على مدار أكثر من شهر ونصف، بواقع 45 جلسة تدريب، وشارك في التدريب مجموعة من كِبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بصحافة البيانات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.