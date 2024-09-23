تنظيم حفل توزيع جوائز هيكل للصحافة العربية اليوم

تنظّم مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وأيضًا تسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات وذلك الساعة 7 مساء اليوم الإثنين، بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين بالدور الرابع.

دورة صحافة البيانات بنقابة الصحفيين

وكانت قد انطلقت فعّاليات دورة صحافة البيانات، التي ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، يوم 31 يوليو الماضي.

أرملة هيكل تفتتح دورة صحافة البيانات

وافتتحت هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية فعّاليات الدورة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ.

واستمرّت فعّاليات الدورة على مدار أكثر من شهر ونصف، بواقع 45 جلسة تدريب، وشارك في التدريب مجموعة من كِبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بصحافة البيانات.