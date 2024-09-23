30 دقيقة بورصة، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بالدقائق الأولى لحركة تداولات جلسة اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024، وشهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاعات قوية بمرور 30 دقيقة على حركات البيع والشراء.

حركة التعاملات - فيتو

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

الإسكندرية للخدمات.

القاهرة للخدمات التعليمية.

سي إى كابيتال.

دلتا للطباعة.

ابن سينا فارما.

مؤشرات التداول - فيتو

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أصول.

فارما.

ريكاب.

مينا فارم للأدوية.

مستشفى النزهه الدولى.

حركة تداولات جلسة اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 31.096.21 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 بنسبة 0.75% عند مستوى 7.288.70 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس100" بنسبة 0.63% عند مستوى 10.401.24نقطة.