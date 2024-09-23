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رياضة

رسميا، بوبوفيتش مدربا جديدا لمنتخب أستراليا

منتخب أستراليا, فيتو
منتخب أستراليا, فيتو

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعيين توني بوبوفيتش مديرًا فنيًا لمنتخب الرجال، ليتولى المسؤولية خلفا لجراهام أرنولد الذي استقال قبل أيام وسط مشوار الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان رسمي: "سيتولى بوبوفيتش مسؤولية منتخب الرجال، وستكون مهمته الأولى قيادة الفريق خلال الجولة الثالثة الحاسمة من تصفيات كأس أمم آسيا".

وأضاف البيان: "يمتد تعيين بوبوفيتش حتى كأس العالم 2026، ليقود عهدًا جديدًا للمنتخب الوطني".

مسيرة  بوبوفيتش مع منتخب إستراليا


وسبق أن خاض المدرب الجديد لمنتخب أستراليا 58 مباراة دولية مع الفريق في مسيرته كلاعب.

من جانبه قال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم "توني يبقى خيارا مثاليا لقيادة منتخبنا للمضي قدما لما يتمتع به من خبرات وصفات قيادية، وإدراكه العميق لطبيعة كرة القدم في أستراليا، وماذا يعني أن تكون لاعبا في المنتخب".

وأضاف جونسون: "الخبرات الدولية التي اكتسبها في مشواره كلاعب أو مدرب بقارة آسيا تعزز فرصه في قيادة منتخب أستراليا للنجاح على الساحة العالمية".

واستقال أرنولد المدرب السابق لمنتخب أستراليا خلال الأسبوع الماضي وسط سوء النتائج التي تهدد فرص الفريق في التأهل مباشرة لكأس العالم 2026 حيث تلقى الفريق خسارة صادمة على أرضه أمام البحرين ثم تعادل مع إندونيسيا، وسيلتقي مع الصين واليابان في أكتوبر المقبل.

ورحل أرنولد بعد مشوار مع منتخب أستراليا بدأ في  أغسطس 2018 بخلاف عمله مديرا فنيًا مؤقتا لفترة قصيرة بين عامي 2006 و2007.

وتأهل المنتخب الأسترالي لكأس العالم في آخر 5 نسخ، وتأهل للدور الثاني في مونديال قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخه.

 

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