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محافظات

بعد أزمة النزلات المعوية، مؤتمر لوزير الصحة في أسوان بعد قليل

وزير الصحة يزور أسوان,
وزير الصحة يزور أسوان, فيتو

يصل بعد قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إلي محافظة أسوان لعقد مؤتمر ، يعلن فيه تفاصيل التقرير النهائي حول عشرات حالات النزلات المعوية التي ظهرت بين أهالي المحافظة.

زيارة وزير الصحة لمحافظة أسوان

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تفقد أمس الأحد منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى (الشيخ على )، كما اطمأن على ما شهدته المحطة من تحديث منظومة الكلور لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 وأثناء تفقده لمكونات المحطة حرص الدكتور إسماعيل كمال على إجراء تجربة عملية لاختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها.

كما استقبل أهالى قرى أبو الريش بمحافظة أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بحفاوة وترحاب بالغين.

 وقدم الأهالى خالص شكرهم للمحافظ لحرصه على زيارتهم داخل منازلهم، وتناول معهم المياه وكوبًا من الشاى لبث الطمأنينة فى نفوسهم والتأكيد على جودة المياه فى منازلهم، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

  ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن باب مكتبه مفتوح لأى مواطن أسواني، ويحرص على الاستماع لأي مشاكل أو شكاوى جماهيرية حيث يتم تكليف المسئول المختص بسرعة التفاعل ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها لتوفير حياة كريمة لأبناء هذه المحافظة العريقة.

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وزير الصحة والاسكان وزير الصحه محافظة أسوان

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