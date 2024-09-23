الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سبائك الذهب، تعتبر سبائك الذهب هي الأكثر بحثا على محركات البحث، وترصد “فيتو ” خلال السطور التالية  “أسعار سبائك الذهب ”، من خلال تحديث لحظى.

وشهدت الأسعار فى الأسواق استقرارا محليا  فى سعر السبيكة 1 جرام خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024.

 

أسعار سبائك الذهب من 

سبائك الذهب - فيتو 

 

 

الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء  سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

 

 

 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطا، 22 قيراطا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.
 

سبائك الذهب - فيتو 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارا ذكيا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر سبيكة الذهب سعر جرام الذهب سعر السبيكة 1 جرام سبيكة الذهب 1 جرام سبيكة الذهب 10 جرام سعر سبيكة الذهب 1 جرام سعر سبيكة الذهب 100 جرام شراء سبائك الذهب

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

ماذا يحدث في مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات العالمية؟

مؤشر الذهب العالمي يتلون بالأخضر بحركة التداولات لهذا السبب

خبراء ماليون يكشفون تأثير طرح حصة بنك المصرف المتحد على حركة التداولات، وعضو مجلس إدارة بالبورصة المصرية لــ "فيتو": يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

سعر الجنيه الذهب وصل لكام فى الصاغة النهارده؟

أخبار الاقتصاد اليوم: مؤشر الذهب يحافظ على أدائه بالتداولات العالمية.. الصناعة تُعلن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة.. وخبراء يكشفون تأثير طرح حصة المصرف المتحد للتداول

البورصة المصرية، مؤشر EGX30 يلامس مستوى جديدا بجلسة اليوم

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه مساء اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم، زيادة متواصلة منذ الإعلان عن تخفيض الفائدة الأمريكية

وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث المياه في أسوان، وعبد الغفار يوضح أسباب الإصابات (بث مباشر)

القومى للبحوث ينجح فى تسجيل مكمل غذائي جديد مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين

الزراعة تكشف أسباب قرار فتح باب استيراد كتاكيت الجدود والأمهات

الرئيس السيسي يتابع الوضع بأسوان

منوعات

المزيد

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

المزيد

انفوجراف

فرعون جديد في عالم الاحتراف.. مرموش يتوهج خلال الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية