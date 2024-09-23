ذكرى رحيل آمال زايد.. لمعت مسرحيًا وإذاعيًا وسينمائيًا.. تألقت في تجسيد دور الأم والزوجة المغلوبة على أمرها.. ومعالي زايد: "أمي ربتنا تربية صالحة"

آمال زايد، ممثلة من الزمن الجميل، الأم الطيبة، هى الست أمينة زوجة سي السيد، اشتهرت بأدوار الأم المغلوبة على أمرها وهى التي ابتعدت عن أدوار الشر طيلة مشوارها الفني القصير، من عائلة فنية، فهى شقيقة الممثلة جمالات زايد والسينارست محسن زايد ومطيع زايد وأم الفنانة معالى زايد، رحلت فى مثل هذا اليوم 23 سبتمبر 1972.

ولدت آمال زايد فى سبتمبر عام 1910، احترفت التمثيل وهى في سن صغيرة ورغم ذلك كانت تمثل دور الأم، وقدمت أول أدوارها السينمائية في فيلم " سلامة في خير " مع نجيب الريحانى عندما رشحها له المخرج نيازى مصطفى، التحقت بالفرقة القومية وهى في العشرين من عمرها مقابل 3 جنيهات فى الشهر عام 1939، واستمرت معها خمس سنوات، قدمت خلالها مسرحيات:الفراشة، بين القصرين، السمان والخريف، خان الخليلى" لتصل أعمالها الى 32 مسرحية.

عائلة مرزوق أفندى فى الإذاعة

في الإذاعة قدمت آمال زايد عدد من المسلسلات الإذاعية فهى من الرائدات في الإذاعة مع رفيعة الشال وزوزو نبيل وشقيقتها جمالات زايد، ومن أشهر أعمالها في الإذاعة مسلسل "عائلة مرزوق أفندى" الذى كان يقدم يوميا خلال برنامج إلى ربات البيوت الذى استمر تقديمه أكثر من ثلاثين عاما إلى جانب مسلسلات: ناعسة، الحائرة، العسل المر وغيرها.

آمال زايد مع ابنتها معالى



بعد نجاح دور الأم فى المسرح اتجهت الفنانة آمال زايد إلى السينما وكانت البداية فى فيلم "بائعة التفاح" مع المنتجة والمخرجة عزيزة أمير، وكان فيلمها الثانى بعنوان " عاصفة فى الريف" ثم فيلم "دنانير" مع أم كلثوم، وقامت بدور الأم لأول مرة فى فيلم " يوم من عمرى " عام 1960 وفيلم "بائعة الجرائد " لتتوالى أعمالها السينمائية فبدأت الاتجاه إلى الكوميديا في أفلام "عفريت مراتى " مع شادية وصلاح ذو الفقار وفيلم "آخر جنان" مع أحمد رمزى، طاقية الاخفاء، ثم دنانير، عايدة مع أم كلثوم، شئ من الخوف مع شادية أيضا، دعوة للحياة، شيء من العذاب، من أجل حبى مع فريد الاطرش الذى كان يناديها بـ ماما آمال.

الحب الذى كان آخر أفلامها

وكان آخر أفلام آمال زايد "الحب الذى كان" مع سعاد حسنى ومحمود يس وإخراج بدرخان عام 1972، إلا أنها توفيت قبل عرضه حزنا على وفاة ابنتها طالبة الطب فرحلت بعدها بشهرين فقط.

جاءت الانطلاقة الفنية الحقيقية والشهرة للفنانة آمال زايد عندما اختارها المخرج حسن الإمام لتقديم دور الست أمينة زوجة السيد أحمد عبد الجواد فى ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة (قصر الشوق، بين القصرين، السكرية) ــ وعرفت فى تلك الافلام بعبارات شهيرة منها " سيدنا الحسين نادانى ياسى السيد، السوارس خبطتنى "، إلا انها لم ترق إلى أدوار البطولة بسبب وجود فترات انقطاع وابتعاد عن المجال لظروف عائلية منها زواجها من أحد الضباط الأحرار.

آمال زايد وشقيقتها جمالات زايد

تزوجت آمال زايد ضابطا فى القوات المسلحة هو "عبد الله المنياوي " الذى أصبح فيما بعد من الضباط الأحرار وأنجبت أبنائها ومنهم الفنانة معالى زايد التى وصفها المخرج صلاح أبو سيف بأنها أول قطعة سكر سمراء فى السينما، وانقطعت آمال زايد عن العمل الفنى تماما لمدة 15 عاما لترعى بيتها وأولادها حتى تم الطلاق بسبب قسوة الزوج الشديدة في معاملتها وهى الطيبة الحنونة بشهادة أولادها محمد ومهجة وماجدة ومعالى زايد التي عملت بالفن بعد رحيل والدتها حيث كانت تدرس بكلية الفنون الجميلة، وتزوجت آمال زايد للمرة الثانية من الممثل عبد الخالق صالح واستمرت معه حتى الرحيل وهى فى الثانية والستين، لتلحق بابنتها ماجدة الطالبة بكلية الطب بعد ٤٠ يومًا من وفاتها.

طيبة قلب وأمومة فياضة

تقول الفنانة معالى زايد عن والدتها آمال زايد: كانت من أطيب الامهات فى الدنيا مع قوة الشخصية وعناد وإصرار على تربيتنا تربية صالحة، وكانت قريبة جدا من شخصية أمينة فى الثلاثية، وكانت أما بكل معانى الكلمة.. لم تشكُ أبدا وأمومتها فياضة، وكنت أخاف من غضبها فهى لم تكن عنيفة إنما هادئة لكن نظرتها تغنى عن أي عقاب عكس والدى كان عنيفا بحكم أنه ضابط فى الجيش.

الفنانة معالى زايد

وعند وفاة الفنانة آمال زايد قالت ابنتها معالى زايد: “والدتي أصيبت بتعب بعد وفاة ماجدة أختي التى سقطت من شرفة المنزل بسبب اختلال توازنها، ودخلت على إثرها والدتى المستشفى بسبب إصابتها بنوبة اكتئاب، ولقيتها بتقولي، أنا رايحة لماجدة عشان لوحدها، وأنا رايحالها، وكانت في الفترة دي بتروح في غيبوبة وترجع، وتدهورت حالتها بسرعة حتى رحلت”.

إصابتها بمرض خبيث

عن سبب وفاة آمال زايد ، قال نجلها محمد: “جالها ورم خبيث في الأمعاء، وأخطأ طبيب القصر العيني في فحص حالتها الصحية، ولم يكتشف هذا الورم الخبيث الذى كان قد استفحل وأصبح شديد الخطورة دون أن ينتبه له أحد”.