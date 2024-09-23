320 مليون دولار إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice

فيلم Beetlejuice Beetlejuice، وصلت إيرادات فيلم المخرج تيم بورتن Beetlejuice Beetlejuice، لـ 320 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، عن ميزانية إنتاج تقدر بـ100 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم.

تفاصيل فيلم Beetlejuice Beetlejuice

وعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice، لأول مرة خلال حفل افتتاح الدورة الـ ٨١، لمهرجان فينيسيا السينمائي، وكان خارج المنافسة الرسمية للمهرجان.

فيلم Beetlejuice Beetlejuice، من إخراج تيم بيرتون، وهو بطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، وكاثرين أوهارا، وجاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وجينا أورتيجا، وويليم دافو، وإنتاج شركة Warner Bros. Pictures.

قصة فيلم Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice، ينتمي لنوعية أفلام الرعب والخيال، وتقوم الممثلة، "وينونا رايدر" في الفيلم بتجنيد شبح "مايكل كيتون"، مع أكبر عدد من الأشخاص لمساعدة ابنتها، أستريد “جينا أورتيجا” في العديد من الأمور.