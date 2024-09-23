صاحب آراء جريئة وغنى له الكثيرون، 84 عاما على ذكرى رحيل شاعر العامية سيد حجاب

سيد حجاب، صياد الكلمات وصف بشاعر الفقراء المعبر عن آلامهم، سيد شعراء العامية العامية وحجابها، ولقب بساحر التترات فهو من وضع كلمات أجمل تترات المسلسلات، صاحب آراء جريئة وغنى له الكثيرون، اختار العامية لتكون طريقه أشعاره يفهمها الأمي والمتعلم والمثقف، ورحل عام 2017.





في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1940 ولد الشاعر سيد حجاب بالدقهلية، والده هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة التي احتذى بها في حياته، حيث كان يشاهده في جلسات المصطبة الشعرية، وهو يلقي الشعر للصيادين على ضفاف بحيرة المنزلة، التحق بكلية الهندسة قسم تعدين ولكن ترك الهندسة واتجه لكتابة الشعر حتى أصبح أحد أشهر الشعراء العرب ورائد من رواد شعر العامية، شغل وظيفة باحث بهيئة المسرح، كان رئيس القسم الفني والأدبي بمجلة الشباب، واشتهر بكتابة أشعار الفوازير.

صداقة الأبنودي وصلاح جاهين

كتب سيد حجاب أول قصيدة تحت عنوان "نبيل منصور" وهو أحد الشهداء ولعبت الصدفة دورًا هامًّا في لقاء سيد حجاب والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، حيث التقاه في إحدى الندوات الثقافية بالقاهرة، لتنشأ بينهما علاقة صداقة مميزة وقوية، ليتنبأ بعدها الشاعر صلاح جاهين لحجاب بمستقبل شعري كبير.

سيد حجاب أمام مكتبته الخاصة، فيتو

أصدر سيد حجاب أول ديوان له باسم "صياد وجنية"، وبعده اتجه إلى تقديم مجموعة من البرامج الإذاعية الشعرية منها: "بعد التحية والسلام"، "عمار يا مصر"، "أوركسترا"، وقد كان الأبنودي يقدم معه البرنامج الأول بالتناوب، كل منهما يقدمه 15 يومًا وبعد فترة انفصلا وبدأ كل منهما يقدم برنامجًا منفصلًا واخترق حجاب عالم الشعر الغنائي، وتغنى بكلماته العديد من المطربين، منهم عفاف راضي وعبد المنعم مدبولي، بعدما كون ثنائيًّا مبدعًا مع الملحن عمار الشريعي.

عشق الشاعر سيد حجاب كتابة كلمات تترات المسلسلات وبرع فيها فهو كاتب أشعار المسلسلات: الليل وآخره ، الحقيقة والسراب،قاسم أمين، الأصدقاء، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، بوابة الحلوانى، أرابيسك، العائلة، المال والبنون، اضافة الى اغانى فوازير شريهان فى التليفزيون.

ليالى الحلمية اروع التترات

قدم هذه التترات على الحجار، هدى عمار، أصالة، حنان ماضى، محمد الحلو الذي غنى أروع ما كتب سيد حجاب في تتر مسلسل ليالي الحلمية الذي تقول كلماته: ومنين بييجى الشجن...من اختلاف الزمن/ومنين بييجى الهوى...من ائتلاف الهوى / ومنين بييجي السواد...من الدموع والعناد /ومنين بييجي الرضا...من الإيمان بالقضا/ من اصطبار الروح ييجي النهار... من انحسار اليأس ييجي الأمل / من اختمار الحلم ييجى الصباح... يعود غريب الدار لأهل وشجن / ليه يا زمان مسبتناش أبرياء... وواخدنا ليه في طريق ممنوش رجوع / أقسى همومنا يفجر السخرية... وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع.

الشاعر سيد حجاب

كما كتب سيد حجاب أشعار أغاني العديد من المسرحيات منها: حدث في أكتوبر، مسرحية أبو علي، نرجس، دنيا البيانولا، الواد سيد الشغال، شباب امرأة، البحر بيضحك ليه، أولاد ريا وسكينة وغيرها.

جائزة الدولة التقديرية

حصل سيد حجاب على العديد من الجوائز أهمها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 في الشعر عن مجمل أعماله، حصل على جائزة الدولة التقديرية للآداب ورحل عام 2017.

ميرفت الجسري زوجة الراحل سيد حجاب