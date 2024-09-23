مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وعلى رأسها مباراة ريال بيتيس ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال بيتيس مع ريال مايوركا 10 مساء.

الدوري الإيطالي

أتلانتا مع كومو 9.45 مساء.

الدوري البرتغالي الممتاز.

بوافيستا مع بنفيكا 10.15 مساء.