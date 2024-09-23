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عقارات

تسليم دفعة جديدة بشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة الأحد

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

يبدأ، الأحد المقبل، الموافق 29/9/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، تسليم دفعة جديدة "107 عمارات" من مشروع سكن مصر بالمناطق الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

 سيتم تسليم وحدات العمارة 49 بالمنطقة الأولى، ووحدات العمارتين 1 و2  بالمنطقتين الثانية والثالثة،  يوم الأحد 29/9/2024، على أن يتم استكمال تسليم الوحدات بالمنطقتين  الثانية والثالثة بنفس أرقام العمارات للعمارتين 3 و4، يوم الإثنين  30/9/2024، ووحدات العمارتين 5 و6، يوم الثلاثاء 1/10/2024، ووحدات العمارتين 7 و8، يوم الأربعاء 2/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 3/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارتين 9، 10، يوم الإثنين 7/10/2024، ووحدات العمارتين 11، 12، يوم الثلاثاء 8/10/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الأربعاء 9/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 10/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 15، 16، يوم الأحد 13/10/2024، ووحدات العمارتين 17، 18، يوم الإثنين 14/10/2024، ووحدات العمارتين  19، 20، يوم الثلاثاء 15/10/2024، ووحدات العمارتين 21، 22، يوم الأربعاء 16/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 17/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 23، 24، يوم الأحد 20/10/2024، ووحدات العمارتين 25، 26، يوم الإثنين 21/10/2024، ووحدات العمارتين 27، 28، يوم الثلاثاء 22/10/2024، ووحدات العمارتين 29، 30، يوم الأربعاء 23/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 24/10/2024 لمن تخلفوا عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين  31، 32، يوم الأحد 27/10/2024، ووحدات العمارتين 33، 34، يوم الإثنين 28/10/2024، ووحدات العمارتين 35، 36، يوم الثلاثاء 29/10/2024، ووحدات العمارتين 37، 38، يوم الأربعاء 30/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 31/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 39، 40، يوم الأحد 3/11/2024، ووحدات العمارات 40، 41، 42، يوم الإثنين 4/11/2024، ووحدات العمارات 41، 43، 44، يوم الثلاثاء 5/11/2024، ووحدات العمارات 42، 45، 46، يوم الأربعاء 6/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 7/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف المهندس محمد الغمراوي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات 43،  47،  48، يوم الأحد 10/11/2024، ووحدات العمارات 47، 49، 50، يوم الإثنين 11/11/2024، ووحدات العمارة 48 منطقة ثانية، يوم الثلاثاء 12/11/2024، ووحدات العمارة  49 منطقة ثانية، يوم الأربعاء 13/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 14/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم الوحدات السكنية العمارة 50، يوم الأحد 17/11/2024، ووحدات العمارة 51، يوم الإثنين 18/11/2024، ووحدات العمارة 55، يوم الثلاثاء 19/11/2024، ووحدات العمارة 56، يوم الأربعاء 20/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 21/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة 57، يوم الأحد 24/11/2024، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 25/11/2024، ووحدات العمارة 59، يوم الثلاثاء 26/11/2024، ووحدات العمارة 66، يوم الأربعاء 27/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 28/11/2024، للذين تخلفون عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 67، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة 68، يوم الإثنين 2/12/2024، وتخصيص يوم الثلاثاء 3/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

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