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نجم الزمالك السابق: الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر الإفريقي

الاهلي والزمالك،
الاهلي والزمالك، فيتو

أكد عفت نصار، أن لقاء الأهلي والزمالك دائمًا ليس له مقاييس فنية، والأمور تكون للاعبين داخل المستطيل الأخضر، ودرجة استعدادات كل لاعب داخل الملعب، مشيرًا إلى أن تلك المباريات دائمًا تكون تاريخية في مسيرة بعض اللاعبين، ومواجهة كأس السوبر 94 لازال الجميع يتذكر هدف أيمن منصور.

 

الأهلي المفضل للفوز بالسوبر 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي بشكل عام لديه الأفضلية في بعض الأمور الفنية، لكن الزمالك لديه حافز كبير وقادر على أن يكسب في النهاية، رغم معاناة الأبيض من وجود ثوابت وشكل تكتيكي، وأداء الفريق أمام الشرطة الكيني لم يكن جيدًا".

وأضاف: "مباراة السوبر تحتاج لظهور ناصر ماهر تحديدًا بشكل أفضل لأنه الوحيد الذي يستطيع صناعة خلل في المنظومة الدفاعية للنادي الأهلي، وسواء مروان عطية أو أكرم توفيق يلعبان أمام الدفاع، وتحركات ناصر سوف تساهم في خلخلة دفاع الأهلي، وكل عناصر الزمالك سيحاولون إثبات قدراتهم، وكل التوفيق للناديين، وأتمنى أن يكون التشجيع مثاليًّا".

وواصل: "عند إبرام أي صفقة جديدة، يجب متابعة اللاعب المطلوب قبلها بسنة كاملة، وتجهيز تقارير كاملة عن حالته ومستواه قبل ضمه، لكن الزمالك أصبح يتعامل مع الصفقات مثل (قفص الطماطم)، وعلمت ما حدث بشأن آرون بوبيندزا، والزمالك يحتاج للاعب منضبط اخلاقيا وجيد فنيا، والزمالك يحتاج لـ 3 مدافعين وظهير أيسر ومهاجم وديفيندر وجناح أيسر مع مصطفى شلبي".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لظهير أيسر جدًا مع احترامي لقدرات بنتايك ومحمد حمدي، وكونراد ميتشالاك لاعب جيد ولكنه يحتاج لمساحات كبيرة، هو لاعب سريع بعدما شاهدت بعض الفيديوهات له لكن مهاريا ليس جيدًا، من الممكن إبرام صفقة جيدة تُغني عن ضم 10 لاعبين".

وختم: "الزمالك لو قام بالتعاقد مع ثنائي دفاعي قوي، الفريق سيكون أفضل بكثير".

 

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