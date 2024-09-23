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الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن كميات الأمطار والسيول في خريف 2024 (فيديو)

الأمطار والسيول في
الأمطار والسيول في خريف 2024، فيتو

خريف 2024، زفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة.

 

انخفاض درجات الحرارة مع دخول الخريف

وأكدت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": “دخول البلاد في أجواء فصل الخريف بعد انتهاء الصيف، واعتدال قيم درجات الحرارة على مدار الـ3 أشهر المقبلة بعد الصيف الساخن”.

انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة 

وتابعت: "نسبة الرطوبة ستنخفض خلال الأيام المقبلة، مع تراجع  درجات الحرارة لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية".

 

كميات الأمطار والسيول في خريف 2024

ولفتت: "لن نشهد أي موجات حارة خلال فصل الخريف، وسنشهد وجود فرص لسقوط الأمطار"، مؤكدة: كميات الأمطار أعلى من المعدلات المعتادة خلال خريف 2024 مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة على المناطق الشمالية وحتى جنوب البلاد، ومعدل الأمطار والسيول ستزيد هذا العام نتيجة التغيرات المناخية.

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تقلبات جوية حادة وسريعة

وأشارت: إلى أن فصل الخريف يشهد تغيرات وتقلبات جوية حادة وسريعة وبالتالي يجب متابعة النشرات الجوية، وبدء البرودة فترات الليل المتأخر لذلك ستنتشر نزلات البرد خلال الفترة المقبلة.


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الأرصاد الجوية خريف 2024 حالة الطقس درجات الحرارة الرطوبة

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