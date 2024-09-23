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قائمة الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

كأس دوري أبطال إفريقيا،
كأس دوري أبطال إفريقيا، فيتو

اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد انتهاء دور الـ٣٢ من البطولة 

الفرق المتأهلة لدور المجموعات 

١- شباب بلوزداد "الجزائر"
٢- مازيمبي "الكونغو"
٣- مانياما "الكونغو"
٤- الأهلي "مصر"
٥- أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا"
٦- صن داونز "جنوب إفريقيا"
٧- يانج أفريكانز "تنزانيا"
٨- الترجي "تونس"
٩- بيراميدز "مصر"
١٠- الرجاء "المغرب"
١١- المولودية "الجزائر"
١٢- ساجرادا "أنجولا"
١٣- إستاد أبيدجان "كوت ديفوار"
١٤- دجوليبا "مالي"
١٥- الجيش الملكي "المغرب"
١٦- الهلال "السودان"

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

 

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ونشر كاف بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.

ويشارك 16 فريقًا في دور المجموعات، الذي يتكون من 4 مجموعات تضم كلًّا منها 4 فرق من 4 مستويات على حسب تصنيف الأندية المتأهلة.

 

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