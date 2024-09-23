قائمة الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد انتهاء دور الـ٣٢ من البطولة

الفرق المتأهلة لدور المجموعات

١- شباب بلوزداد "الجزائر"

٢- مازيمبي "الكونغو"

٣- مانياما "الكونغو"

٤- الأهلي "مصر"

٥- أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا"

٦- صن داونز "جنوب إفريقيا"

٧- يانج أفريكانز "تنزانيا"

٨- الترجي "تونس"

٩- بيراميدز "مصر"

١٠- الرجاء "المغرب"

١١- المولودية "الجزائر"

١٢- ساجرادا "أنجولا"

١٣- إستاد أبيدجان "كوت ديفوار"

١٤- دجوليبا "مالي"

١٥- الجيش الملكي "المغرب"

١٦- الهلال "السودان"

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ونشر كاف بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.

ويشارك 16 فريقًا في دور المجموعات، الذي يتكون من 4 مجموعات تضم كلًّا منها 4 فرق من 4 مستويات على حسب تصنيف الأندية المتأهلة.