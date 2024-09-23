قائمة الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد انتهاء دور الـ٣٢ من البطولة
الفرق المتأهلة لدور المجموعات
١- شباب بلوزداد "الجزائر"
٢- مازيمبي "الكونغو"
٣- مانياما "الكونغو"
٤- الأهلي "مصر"
٥- أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا"
٦- صن داونز "جنوب إفريقيا"
٧- يانج أفريكانز "تنزانيا"
٨- الترجي "تونس"
٩- بيراميدز "مصر"
١٠- الرجاء "المغرب"
١١- المولودية "الجزائر"
١٢- ساجرادا "أنجولا"
١٣- إستاد أبيدجان "كوت ديفوار"
١٤- دجوليبا "مالي"
١٥- الجيش الملكي "المغرب"
١٦- الهلال "السودان"
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.
موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
ونشر كاف بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.
ويشارك 16 فريقًا في دور المجموعات، الذي يتكون من 4 مجموعات تضم كلًّا منها 4 فرق من 4 مستويات على حسب تصنيف الأندية المتأهلة.
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