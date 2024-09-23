رقم مميز جديد لبرشلونة في الدوري الإسباني

حقق برشلونة، فوزًا عريضًا بنتيجة (5-1) على مضيفه فياريال، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.



أهداف البارسا حملت توقيع ليفاندوفسكي "هدفين" ورافينيا "هدفين" وبابلو توري في الدقائق 20 و35 و58 و75 و83.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الذي يمتلك على الأقل لاعبين سجلا 5 أهداف أو أكثر هذا الموسم، وهما روبرت ليفاندوفسكي (6 أهداف) ورافينيا (5 أهداف).



وبهذا الانتصار الساحق، رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة بعد مرور 6 جولات، بينما ظل فريق فياريال رابعا برصيد 11 نقطة.