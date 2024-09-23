بتكلفة 40 مليون جنيه، بدء تشغيل شادر نجع حمادي الجديد
شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بدء تشغيل شادر نجع حمادي الحضاري الجديد ضمن خطة التنمية العمرانية، الذي يقع على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 مترا تقريبا لكل بائكة، وجرى تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد وكافتيريا.
توقيع عقود ايجارية
وقال نائب محافظ قنا، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء الشادر بلغت 40 مليون جنيه، وتم نقل جميع التجار الذين لديهم «باكيات» بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع عقود إيجارية جديدة طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة.
وأضاف "عمر" أن الشادر الجديد سوف يسهم في تيسير السيولة المرورية، والحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أنه يضم كافة المرافق اللازمة.
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