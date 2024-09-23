عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

في تطور جديد في قضية اتهام الفنان عباس أبو الحسن بالقتل الخطأ، بعد دهسه سيدتين ووفاة أحدهما، تنظر محكمة أكتوبر اليوم أولى جلسات محاكمة الفنان.

إخلاء سبيل عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين

وقررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

دفاع الفنان أبو الحسن يتهم المركز الطبي بالتسبب في وفاة الضحية الأولى

واتهم محامى الفنان عباس أبو الحسن في تحقيقات النيابة مع موكله المركز الطبي بالمهندسين، والذي استقبل ضحيتين حادث السير بالإهمال والتسبب في وفاة الضحية الأولى.

وأضاف محامى الفنان أمام النيابة العامة أن المركز الطبي أصر على خروج الحالة لإجراء بعض الأشعة، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لها وتسبب في وفاتها.

التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين

وفي وقت سابق، اعتذر أبو الحسن عن عدم حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة، معللا ذلك بعدم قدرته على الحركة بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه، بعد إصابته بقطع في الوتر، وتعهد بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة.

أقوال الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات

وقال الفنان في التحريات: “أنا كنت جاي من مول العرب رايح بيتي في الصحراوي، كنت ماشى بعربيتي على طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان في الحارة السريعة، وكنت في ثاني حارة من على الشمال، وكانت في عربية سابقاني بشوية على شمالي، فجأة لقيت اثنين ستات نطوا من قدام العربية اللي قدامى ووقفوا قدام عربيتي”.

واستكمل الفنان عباس أبو الحسن: “يدوبك دوست فرامل لقيتني خبطهم، ونزلت من العربية مخضوض لقيت في واحدة ست واقعة جنب العربية والثانية تحت العربية بين الكوتشين اللي ورا، الناس اتلمت وحاولوا يساعدوني علشان نخرج الست اللي تحت العربية، قررنا ننيم العربية على جنبها وفعلا نيمناها والناس خرجوا الست من تحت”.

وأضاف: “اتصلنا بالإسعاف وعربية النجدة وصلت، وأنا اتصبت في رجلي وأنا بزق العربية عشان أنيمها على جنبها، وبعدين روحنا القسم، روحت مركز أشعة عشان رجلي وجيت دلوقتي النيابة”.

وقال الفنان:" أنا كنت ماشي بنفس سرعة العربيات، وكانت أقل من 80 ومش عارف كام بالظبط، مضيفا كان في عربية على شمالي سابقاني بشوية صغيرين لقيتهم ناطوا من قدام العربية ووقفوا قدامي، متابعا: أنا دوست فرامل أول لما لقيتهم قدام العربية، بس هما نطوا فجأة وملحقتش اتفاداهم".

التقرير الطبي لسيدة تعرضت للدهس بسيارة الفنان عباس أبو الحسن

وحصلت فيتو على نص التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن.

وكشف التقرير أن المذكورة حضرت إلى طوارئ إحدى المستشفيات بسيارة الإسعاف بعد ادعاء التعرض لحادث سير، وبتوقيع الكشف الطبي الأولى الظاهري تبين وجود اشتباه بشرخ هوائى بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمني وواشتباه كسر بعظام الحوض واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الأنف، والحالة العامة غير مستقرة ولا يمكن واستجوابها.

تحقيقات النيابة في دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين

وكانت النيابة العامة بالجيزة انتدبت مهندسا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن وإعداد تقرير فني بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسباب الحادث، كما استمعت لأقوال شهود العيان في الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابتين قبل وفاة احداهما.

وكشف التقرير المبدئي أن السيدتين المجني عليهما في حادث الفنان عباس أبو الحسن هما كل من منال صالح 57 عاما وحُسنة حسن 36 عاما، والأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، والثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة أيضا وتوفيت احداهما في وقت لاحق.